Le Coop Brico + Loisirs de Bulle se renommera bientôt Jumbo

BULLE. Depuis l’an passé déjà, Coop Brico + Loisirs et Jumbo sont des sociétés sœurs. Dans un communiqué de Jumbo, il est annoncé qu’elles seront réunies sous l’appellation commune Jumbo dès septembre. Les magasins comprendront dans leurs étalages des articles pour le jardin, la maison ainsi que pour les loisirs. A Bulle, la modification de la signalétique extérieure se fera entre le 8 et le 9 août prochain. Tous les points de vente seront maintenus, soit, au total, plus de 120 filiales. Les exigences de qualité de l’entreprise Coop, notamment en termes de développement durable, y seront appliquées, assure Jumbo.