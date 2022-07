Le FC Bulle 2022-2023 est au complet

FOOTBALL. Avant la partie amicale contre Etoile Carouge ce samedi (coup d’envoi à 15 h au stade de Bouleyres), le FC Bulle a procédé aux derniers ajustements de son effectif composé de 24 joueurs. L’attaquant Ruben Carneiro, blessé ou remplaçant plus souvent qu’à son tour, quitte Bouleyres pour se relancer. Un autre élément offensif a été enrôlé: il s’agit d’Artan Asani (photo), droitier de 21 ans formé au FC Sion.

«Un joueur très rapide, sa qualité principale sans doute, capable de jouer en pointe comme sur un côté», relève l’entraîneur Lucien Dénervaud, qui a pu apprécier le sang-froid devant le but dès sa première apparition en amical. «Artan aime la profondeur d’où il se montrera dangereux. Il est jeune et amènera son envie d’obtenir plus dans le football.»

Mauvaise nouvelle en…