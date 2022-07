Le film qu’on n’a pas vu

Enfin, voici la réponse…

LES MINIONS. Alors là, merci. Des années que l’on ne dormait plus, que l’on avait perdu l’appétit et le goût de vivre, parce que cette question essentielle nous turlupinait: mais comment diantre Gru est-il devenu Gru? Il en a fallu des préquelles et des spin-off pour que nous sussions enfin la vérité, que nous connussions finalement la réponse et que les explications nous rassérénassent.

Comme l’indique le titre, Les Minions 2, il était une fois Gru va donc nous parler des origines de Gru. Avant qu’il ne devînt le grand méchant Gru. Là, pour l’instant, il est encore le petit méchant Gru. Dans le San Francisco des années 1970, il fait son apprentissage de Gru et veut suivre son rêve: intégrer le groupe de superméchants Vicious 6. Avec l’aide de ses Minions (des…