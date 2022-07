Le ippon, délivrance et émotion

Ma quête du 10, la série d’été de LaGruyère, s’intéresse à la signification du chiffre dix pour différents athlètes.

Premier épisode sur le ippon avec la judoka attalensoise Manon Monnard.

Focus sur cette action faisant gagner à coup sûr son auteur lors d’un combat.

VALENTIN THIÉRY

JUDO. «Le ippon, c’est l’objectif principal du judo. On le vise pour remporter un combat. Il faut projeter son adversaire sur le dos et que ses épaules touchent le tatami, avec du contrôle et de la vitesse», explique l’Attalensoise Manon Monnard. A la suite de ça, sur le tableau des scores, un «1» apparaît. Associé au 0 du wazaari, ils forment le nombre 10. Le 10 qui délivre, puisqu’il met automatiquement un terme à la joute. «Le ippon est une question de timing, de force et de technique. C’est difficile de tout…