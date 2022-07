Le Motocross fait son retour à Broc

Après deux ans d’absence, le Motocross de Broc fait son grand retour samedi et dimanche à la Plaine des Marches. Au grand plaisir de son président d’organisation Normand Fahrni: «Le temps a paru long depuis la dernière édition, confirmet-il. Après ce break, nous sentons bien l’attente des sportifs et du public.»

Un peu plus de 400 motards vont s’affronter tout au long du week-end à Broc. Les pilotes du championnat fribourgeois et les juniors suisses ouvriront le bal samedi. Troisième du classement général en lites 250 et vainqueur à Ederswiler (JU) il y a deux semaines, le Vaulruzien Luis Leal aura notamment sa carte à jouer. Le lendemain, place au championnat de Suisse, avec les têtes d’affiche que sont Valentin Guillod – tenant du titre de la catégorie open – et Alain Schafer. «Si on y…