Le Musée Gutenberg fermera fin septembre

FRIBOURG. On en sait un peu plus sur les détails du déménagement, de Fribourg à Soleure, de la collection du Musée Gutenberg. Le contrat liant les Amis du Musée Gutenberg, propriétaire de la collection, et la Fondation Enter, qui l’accueillera dans un pôle muséal en construction à Derendingen, a été signé le 15 juin, annonce un courrier à la presse de Stefan Ledergerber, directeur du musée fribourgeois retraçant l’histoire de l’industrie graphique. Ce dernier, qui accompagnera la collection à Soleure, a aussi signé son contrat de travail avec la Fondation Enter et reprend la présidence des Amis du Musée Gutenberg. L’institution fribourgeoise fermera donc ses portes fin septembre pour rouvrir dans un an à Derendingen. La Fondation Enter y construit un nouvel écrin pour son musée éponyme…