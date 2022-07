Le peloton, là où il fait bon vivre

CYCLISME. De passage dans nos contrées le 10 juillet dernier, le peloton du Tour de France a fait vibrer le sud du canton. Filant à un train d’enfer entre Châtel-Saint-Denis et Montbovon, il n’a, comme à son habitude, pas laissé le temps de se faire admirer. Alors qu’un clignement de paupières aurait suffi à manquer son passage, difficile d’imaginer tous les rituels qui régulent son fonctionnement en course. Le peloton n’est pas qu’un groupe compact de coureurs avec le casque dans le guidon. Pour ces derniers, il constitue une maison mobile «qui s’étire, qui se rassemble, qui se faufile et qui dessine la route et la course», comme l’explique Paul Fournel dans Peloton maison.

Grand connaisseur de la petite reine, l’écrivain français propose de guider le lecteur dans ce foyer cycliste où…