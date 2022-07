Le TC Bulle échoue à une marche de la promotion

TENNIS. Défaite dimanche en finale de promotion contre Nyon (6-3), la première garniture du Tennis-club Bulle n’évoluera pas en Ligue nationale B la saison prochaine. Malgré les deux victoires initiales de Sébastien Boltz et d’Alejo Prado, les Gruériens n’ont pas profité de cet avantage. Et ne sont plus parvenus à gagner face à leur adversaire vaudois, à l’exception d’un double remporté par forfait. Après avoir retrouvé la ligue C en 2021, le capitaine Bastien Kolly et ses coéquipiers ne fêteront donc pas une deuxième promotion de rang.