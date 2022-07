Le tournoi La Poularde commence samedi à Siviriez

FOOTBALL. La 22e édition du tournoi de préparation La Poularde, organisé par le FC Siviriez, réunira six équipes du 23 au 30 juillet. Les formations de 2e ligue Siviriez, Châtonnaye/Middes et Ursy, celles de 3e ligue Vuisternens/Mézières et Romont II ainsi que Billens (4e ligue). Au total, neuf rencontres sont au programme. La première d’entre elles mettra aux prises Romont II et Billens samedi, à 15 h 30, au terrain des Chaussées. Ursy affrontera ensuite l’équipe locale (17 h 30), alors que la dernière affiche de la journée opposera Vuisternens/Mézières à Châtonnaye/Middes (20 h). Le tournoi se poursuivra mardi soir.