Le Trail de Charmey, terre d’entraînement pour Sierre-Zinal

Environ 820 participants ont pris le départ du Gruyère Trail Charmey samedi.

Une sixième édition marquée par le succès de Rémi Bonnet sur le 24 km.

Un parcours idéal pour s’entraîner à la mythique course de Sierre-Zinal en août prochain.

MARIUS KAMM

TRAIL. La sixième édition du Gruyère Trail Charmey s’est déroulée samedi. Environ 820 coureurs ont pris le départ durant toute la matinée. Les traileurs inscrits sur la plus longue distance de 54 kilomètres ont même pu assister au lever du soleil. Leur coup de feu était donné aux aurores, à 6 h.

Après une édition 2020 annulée à cause du Covid, l’engouement pour la course régionale a baissé. «Nous avons senti que l’intérêt général avait diminué et cela s’est constaté au nombre d’inscriptions, explique le président du comité d’organisation…