Les avions du bout du monde

Dans le sud-est de la Colombie, en direction de l’Amazonie, le DC3, le plus vieil avion encore en état de voler com mercia le - ment, dessert quotidiennement des communautés isolées. Claudio Petro est l’un des rares commandants de bord à savoir dompter cet av ion mythique. Conçu en Californie en 1935, le DC3 a participé au débarquement en Normandie et au pont aérien de Berlin. Avec sa femme, Giovanna, Claudio a racheté il y a neuf ans cette compagnie aérienne ainsi que deux DC3, dont l’un est actuellement en réparation. Entretenir cet avion est un défi quotidien que relèvent avec passion les mécaniciens hors pair d’Aerolineas del Llano. ■