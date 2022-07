Les avions du bout du monde

FRANCE 5, MARDI, À 21 H

Polynésie, le pilote des atolls

Maheanuu Mourin est commandant de bord pour la seule compagnie aérienne polynésienne, Air Tahiti. A bord de son ATR, un avion à turbopropulseur, il peut transporter jusqu’à 68 passagers. Le Tahitien de 40 ans dessert ainsi les îles les plus isolées de cette région grande comme l’Europe, pour créer et maintenir du lien entre les différentes communautés. Sans son avion, le quotidien des habitants des atolls serait beaucoup plus complexe dans cette nature à l’état brut du bout du monde. ■