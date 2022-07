Les citoyens approuvent l’extension du chauffage à distance au secteur de la Cotze

SEMSALES. Une assemblée extraordinaire s’est déroulée mercredi soir à Semsales. Les 33 citoyens présents se sont prononcés sur l’extension du chauffage à distance (CAD) du secteur de la Cotze. Le montant total, qui s’élève à 178 200 francs, a été accepté à l’unanimité. «Cela nous permet de réaliser les travaux en une fois et de ne pas creuser la route par après, détaille la syndique Noémie Berthoud. Il s’agissait d’une opportunité de raccorder ces villas au CAD à moindre coût.» Au menu des divers, le Conseil communal a rappelé les règles en vigueur liées à la sécheresse. Soit de ne pas arroser son jardin et de ne pas laver sa voiture. Il est également interdit d’allumer des feux et de lancer des feux d’artifice.