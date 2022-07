Les infirmiers experts en anesthésie de l’HFR envisagent de faire grève

HÔPITAL

Réunis en assemblée lundi, les infirmiers experts en anesthésie de l’Hôpital fribourgeois réclament d’être payés comme leurs homologues des urgences et des soins intensifs. Ils invitent le Conseil d’Etat à trouver un compromis en prévision de la séance de l’organe de conciliation et d’arbitrage prévue le 25 août, selon un communiqué du Syndicat des services publics. Si aucune solution n’est trouvée, les infirmiers anesthésistes déposeront un préavis de grève pour le 1er septembre. Dans une question, les députés socialistes Chantal Pythoud-Gaillard (Bulle) et Simon Zurich (Fribourg) réclament des explications au Conseil d’Etat. Ils ne comprennent pas pourquoi les infirmiers spécialisés en urgence et en soins intensifs ont bénéficié d’une revalorisation de salaire et pas les…