Mathieu Romanens appelé en équipe de Suisse

SUPERMOTO

L’espoir de Botterens Mathieu Romanens représentera la Suisse au Supermoto des Nations le 31 juillet prochain à Mettet (Belgique). Au guidon de sa KTM, il sera aligné aux côtés de ses compatriotes de l’équipe de Suisse juniors Luca Maldoff et Andri Sommer. Sur le circuit Jules Tacheny, le Gruérien de 16 ans se frottera aux meilleurs pilotes de la planète pour la deuxième fois de sa carrière. «Je n’attends que ça et ça va être cool de me mesurer à des professionnels», réagit l’apprenti en installations sanitaires. L’année dernière, il avait terminé en 17e position sur le circuit de Carole (France). MK