Maxime L’Homme vise toujours plus haut

Avec sa 37e place en Andorre, Maxime L’Homme a réussi son meilleur résultat en Coupe du monde U23. Le vététiste vuadensois ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

GLENN RAY

VTT. Maxime L’Homme l’avait annoncé dans ces lignes au mois de mai: un top 40 était son objectif de la saison en Coupe du monde U23. Un but qu’il a atteint dimanche, en se classant 37e de l’étape andorrane à Vallnord. «C’est un pas en plus et cela prouve que je suis capable de jouer le top 40», se réjouit le vététiste de Vuadens.

Les conditions particulières de cette course n’ont pas déstabilisé Maxime L’Homme, loin de là. «C’était une découverte et je me suis rendu compte que les conditions extrêmes me conviennent bien.» Car les coureurs ont été servis tout au long du week-end, entre les 30° affichés au thermomètre…