Mise à l’enquête de 14 chalets

LES PACCOTS. Au total, 14 chalets devraient voir le jour à la route des Joncs, aux Paccots. Mis à l’enquête dans la Feuilleofficielle d’hier, ces chalets prendront plus exactement place en bas du ski lift des Joncs, «avant la montée, en bas du restaurant», précise le syndic de Châtel-Saint-Denis Charles Ducrot. Ces logements individuels, pourvus du label Minergie, formeront deux groupes de cinq chalets contigus et un de quatre. Les constructions utiliseront notamment du bois, comme le veut la réglementation dans la station touristique. En effet, les constructions doivent contenir une certaine proportion de bois, explique le syndic. Si le calendrier peut être tenu et en l’absence d’oppositions, le syndic estime que les travaux pourraient débuter l’année prochaine.