Morlon et La Roche annulent également leur feu d’artifice

FÊTE NATIONALE. Comme Gruyères et Broc, entre autres, Morlon et La Roche annulent leur feu d’artifice. A Morlon, le feu d’artifice, initialement prévu dimanche soir dans le cadre de la manifestation Holiday at Morlon Beach, devait être tiré depuis une plate-forme sur le lac. «La décision a été prise ce vendredi matin. Il nous semble en effet difficile de respecter la distance de sécurité de 200 mètres par rapport aux arbres et aux broussailles exigée par le canton. Et ce serait trop risqué en cas de vent. Nous jouons la responsabilité et la prudence», relève le syndic Pascal Lauber, qui assure que la fête ne sera pas moins belle pour autant. FP