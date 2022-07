Mr.Been revisité à la sauce 2022

Mon whisky, ma télé et moi

Connu grâce à son rôle de Mr. Been, Rowan Atkinson propose une nouvelle série, où son éternel personnage d’homme naïf et maladroit doit faire face à une abeille. C’est un ovni qui a récemment débarqué sur Netflix. A l’heure des séries aux budgets démesurés, aux effets spéciaux dignes des plus grands films et aux scénarios toujours plus tordus, Seul face l’abeille détonne. Ici, pas de monstres, ni de monde à l’envers ou de vicieux personnages. Il s’agit simplement d’un homme qui fait face à une petite abeille et qui voit sa vie basculer à cause de cet insecte.

Cet homme se prénomme Trevor. Divorcé et père d’une adolescente qu’il rêve d’emmener en vacances, il déniche un nouveau travail. Sa mission paraît simple: garder une maison durant les vacances de ses…