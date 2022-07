Nouvelle antenne de conseil sur les quartiers durables

CANTON. Le canton encourage l’émergence de quartiers durables. La DIME, qui chapeaute notamment l’environnement, a mis en ligne une antenne de conseil sur son site internet (www.fr.ch/antenne-quartiers-durables). On y trouve une définition et des exemples. Ce projet pilote est issu de la stratégie de développement durable de l’Etat et s’adresse aux représentants des communes et des associations de quartiers ainsi qu’aux usagers et aux gens du métier. Un formulaire en ligne permet de prendre contact avec un spécialiste des quartiers durables.