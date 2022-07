Nouvelle reconnaissance en chirurgie spinale

HFR. La clinique de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’Hôpital fribourgeois (HFR) peut désormais former les futurs spécialistes en chirurgie spinale (colonne vertébrale et moelle épinière). Elle a obtenu une reconnaissance au niveau national. Cette accréditation a été rendue possible grâce à une collaboration avec la Clinique générale, rapporte un communiqué. La chirurgie spinale est notamment nécessaire pour les hernies discales, cervicales ou lombaires, certains troubles dégénératifs, les traumatismes ou les tumeurs.