Pékin Express: duos de choc

M6, MERCREDI, À 21 H 10

La 16e saison de Pékin Express débute à Colombo, la capitale du Sri Lanka. Six duos de choc, composés d’une personnalité et d’un proche, vont traverser de bout en bout le joyau de l’océan Indien et aller à la rencontre d’un des peuples les plus accueillants et généreux de la planète. Pour cette première étape, les binômes, à peine descendus de l’avion, ont la surprise de démarrer la course dans un petit port typique du Sri Lanka. C’est au milieu des pêcheurs et de leurs filets qu’ils vont traverser en paddle un bras de mer au fort courant. Cette étape est aussi l’occasion de vivre des expériences uniques lors des soirées chez l’habitant. Le drapeau noir vient clore l’étape et donne le ton de cette saison. Aurore et Jonathan vont parcourir la même route que les…