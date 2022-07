Peu d’effroi pour tant de monstres

Mes chats, ma télé et moi

La série Resident Evil est depuis peu diffusée par Netflix. Dans le top 10 des séries en vogue en ce moment, l’adaptation des jeux vidéo éponymes est néanmoins décriée par la critique.

On frissonne avant même de s’installer sur son canapé. Pas tant parce qu’il s’agit d’une série horrifique. Non, on appréhende parce que Resident Evil est une adaptation de jeux vidéo qui se sont déjà vus affublés de sept films, pour la plupart plutôt décevants.

L’adaptation nous propose de suivre deux inconnues des jeux comme des films, Jade et Billie Wesker, présentées comme les filles d’Albert Wesker, l’un des principaux antagonistes de la franchise. Deux temporalités se distinguent et s’alternent tout au long des huit épisodes.

En 2022, les adolescentes de 14 ans viennent…