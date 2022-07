Pierre Köstinger reste le patron

MINIGOLF. Pierre Köstinger a conservé son titre de champion de Suisse de minigolf dans la catégorie seniors 1, ce week-end à Matzingen (TG). C’est le cinquième sacre du pensionnaire du Minigolfclub Bulle et le troisième de rang. «Il a toujours la même saveur. J’ai un caractère de winner. Je veux tout le temps tout gagner», explique le joueur de 67 ans, vainqueur en 197 coups contre 202 à Roger Weber, son dauphin soleurois.

Un caractère qui lui a permis de tirer son épingle du jeu dans la huitième et dernière manche de la compétition. Deuxième depuis le troisième tour, le Fribourgeois a tenu mentalement, au contraire de son plus proche rival. «Je termine mon concours avec 24 coups et lui 31. Il a craqué», livre Pierre Köstinger.

La météo lui a pourtant mis des bâtons dans les roues. Une…