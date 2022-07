Pixels et caetera

HALLALI. Ce 19 juillet tôt le matin, un habitant des Landes, Sébastien Dupuy, se promène sur la plage à Biscarosse et découvre un chevreuil mort, étendu sur le sable. L’animal avait dû chercher à fuir les feux de forêt. L’homme prend une photo, la poste sur son compte Facebook et l’image devient virale (comme on dit). Elle est commentée, partagée, reprise par les chaînes et les sites d’info, idem dans la presse écrite malgré la règle qui s’est imposée depuis deux ou trois décennies dans les journaux: éviter de publier les photos d’accidents mortels de la route et les images d’animaux morts. C’est un fait, le lien avec les animaux (que nous aimons, que nous mangeons, que nous observons, que nous imaginons…) passe mieux quand la mort est voilée, cachée, évacuée, bref, inexistante. Les…