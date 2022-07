Plus de 30 000 visiteurs aux 36e rencontres des jeunesses gruériennes

Les membres des 32 sociétés de jeunesse gruériennes et des 8 invitées ont participé aux jeux. Ils se sont affrontés le samedi et le dimanche, sur huit épreuves placées sous le thème de métiers. Le résultat sera donné dans la soirée.

Concernant le cortège, la société de Pont-la-Ville a fait le carton plein. Avec le moulin et ses meuniers, elle remporte le concours de char et de costumes. Le char de Vuippens (les navigateurs) s’installe sur la deuxième marche du podium, suivi de Broc (métiers de la justice) et Albeuve (pêcheur) ex aequo. Pour les costumes, les vignerons d’Enney obtiennent la deuxième place et Vuippens complète le podium. XS

Galerie photos