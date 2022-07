Pour le SSP, les infirmiers experts en anesthésie doivent aussi être revalorisés

HÔPITAL

La décision de ne pas réévaluer le salaire des infirmiers experts en anesthésie comme celui de leurs collègues des soins intensifs et des urgences suscite un tollé au sein de l’HFR, affirme un communiqué du Syndicat des services publics. Le SSP a immédiatement demandé la reprise de la procédure de conciliation. Il souligne que les infirmiers experts en anesthésie ont la même formation, les mêmes compétences et les mêmes responsabilités que leurs homologues. Le syndicat dénonce une décision politique et annonce une mobilisation.