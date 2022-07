Président inquiet avant la Glèbe Bike

VTT. La 15e édition de la Glèbe Bike se déroule samedi au départ d’Estavayer-le-Gibloux, où est également prévue l’arrivée. Au programme, des courses de VTT allant de 400 mètres pour les poussins, à 34 kilomètres pour les plus tenaces. Les grands parcours passeront notamment par Sorens, Villorsonnens et Pont-en-Ogoz.

Au moment de boucler les inscriptions en ligne mercredi soir, le président et fondateur de l’événement était plutôt inquiet. «Je suis sceptique quant au taux de participation, en baisse, confie Gérald Weissbaum. Selon moi, le Covid est l’une des raisons. Les gens se sont moins entraînés et ne mettent plus de dossard. Ils sont davantage calqués sur des promenades en famille ou entre copains. Ça a du mal à redémarrer.»

En moyenne, ce rendez-vous accueille près de 500 sportifs.…