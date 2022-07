Quand le dix voit double

Ma quête du 10, la série d’été de La Gruyère, s’intéresse à la représentation du nombre 10 pour différents athlètes.

Troisième épisode sur le double-double en basketball avec le meneur bullois Etrit Dibrani.

Une combinaison qui montre l’importance des statistiques individuelles dans un sport collectif.

GLENN RAY

BASKETBALL. Le double-double reste un palier symbolique pour tout basketteur qui se respecte. «Chaque fois que je l’atteint, je suis super content, confirme le meneur de Villars Basket Etrit Dibrani. Au fil de ma carrière, je me suis rendu compte à quel point c’était difficile d’y arriver.» Simple à définir – «il faut avoir deux colonnes de statistiques positives avec dix unités ou plus à la fin du match» – le double-double est plus dur à réussir sur le parquet. Lorsqu’il s’agit…