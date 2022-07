TRAIL. Victoire de Romain Wicht à l’occasion du Villars Ultraks sur le tracé «Argentine», samedi. Au menu du Gumefensois, 46,5 kilomètres et environ 3100 mètres de dénivelé positif. Le Gruérien s’est imposé en 5 h 22, avec un peu plus de deux minutes d’avance sur le Français Franck Facassi. Sur la Verticale, Rémy Dénervaud (Les Sciernesd’Albeuve) a fini deuxième, avalant les 6,4 kilomètres et 908 mètres de dénivelé positif en 47 minutes, à 35 secondes du vainqueur neuchâtelois Arthur Chuat.