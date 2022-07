S’initier à la durabilité à tout âge au fil des énigmes

Développé par l’Etat de Fribourg, le jeu de piste Détective-trail, débarque à Bulle, Fribourg et Morat. Objectif: informer la population de manière ludique sur le développement durable.

ÉLODIE FESSLER

Esther Choffard, Jakob Mollet et Paulette Pointu ont disparu. Ces trois scientifiques fribourgeois venaient de décrocher un prix avec leur projet de maison en bois solaire. Ceci dans le cadre d’un concours invitant à cocher le plus d’objectifs possible de l’Agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable. La police a besoin de renforts pour résoudre cette enquête particulièrement corsée.

Cette intrigue pose le décor d’un nouveau jeu de piste en plein air à découvrir à Bulle – aux parcs des Dousses, Saint-Paul et du Cabalet, ainsi qu’aux jardins de Sainte-Croix – à Fribourg et à Morat.…