Stern jette l’éponge aux Européens

CYCLISME. La Bulloise Léa Stern a abandonné dimanche lors de la course en ligne des championnats d’Europe de cyclisme sur route à Anadia, au Portugal. Dans cette catégorie U23, la Hollandaise Shirin Van Anrooij s’est imposée.

La Gruérienne de 20 ans s’est fait surprendre par une crevaison lente à la moitié d’une épreuve de 104 kilomètres. «J’étais en forme et très bien placée. Vers la mi-parcours, tout est devenu plus compliqué, comme si j’étais collée à la route, relate Léa Stern qui a réalisé que sa roue était plate en arrivant sur le secteur pavé. Malheureusement, la voiture de l’équipe était restée derrière le premier groupe qui m’avait distancée, me forçant à renoncer.»

