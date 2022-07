Suivre la flèche ou le losange?

Je pose mon oreille…

… sur une flèche jaune qui dit là, va là, entre dans les bois. Son message est plus insistant que celui des habituels losanges peints sur le tronc des arbres. Il affirme même de façon péremptoire: mais vas-y, entre dans cette forêt! Vais-je l’écouter, cette flèche? Est-ce un gag pour perdre les marcheurs, pour qu’ils s’engouffrent entre ces deux troncs? Et dans cet espace noir, il y a quoi?

Je renâcle, d’autant plus que je vois un losange jaune un peu plus loin indiquant une autre direction, il attire vers un vieux chemin creux qui longe la lisière. Deux possibilités sont offertes sur ce chemin que j’ai emprunté depuis le village du Crêt pour me rendre à Romont. Laquelle suivre?

Une énigme. Je décide de prendre le temps de la résoudre d’autant que ces lieux…