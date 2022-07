Télévision

Rescapé de la destruction de Krypton, Superman a grandi sur Terre et a été élevé par la famille Kent, à Smallville. Epoux de Lois Lane et père de jumeaux, Jonathan et Jordan,

Clark utilise son travail de reporter au DailyPlanet pour justifier ses fréquentes absences à ses enfants. Mais quand Morgan Edge rachète le journal et renvoie Clark, il comprend qu’il va être difficile de ne pas avouer la vérité à ses enfants…

Mardi, à 21 h 10, sur TF1.