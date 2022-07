née Gremaud

VUADENS

Thérèse Morand s’en est allée sereinement le 7 juillet, à l’âge de 93 ans. La célébration du dernier adieu a eu lieu en l’église de Vuadens le 11 juillet.

Thérèse est née le 5 mai 1929 dans la famille de Charles de la Chatelaine et Anne Gremaud, au lieu-dit Sur Moilla, à Vuadens. Cadette de deux frères et deux sœurs, elle a passé toute son enfance dans la ferme du Maupas, entourée de sa famille. Mais sa maman étant tombée malade, elle a été placée, toute petite, chez sa marraine à Semsales. Ses parents purent la récupérer à l’âge de trois ans. Ses classes primaires achevées, elle est restée dans la maison familiale pour aider sa maman aux tâches ménagères et s’occuper de son petit neveu Jean-Pierre.

Vers l’âge de 20 ans, elle rencontra Jean Morand, comptable à l’usine…