Treize brunchs dans le canton

A défaut de feux d’artifice, le 1er août tient au moins une de ses traditions: le Brunch à la ferme. L’année 2022 signe de plus la 30e édition de l’événement. L’Union des paysans fribourgeois (UPF) annonce cette année la participation de 13 fermes dans le canton. Le Brunch permet, entre autres, de créer des liens et de «sensibiliser la population sur la vie et le travail de nos agriculteurs, notamment par diverses visites et activités sur les exploitations», rappelle l’UPF.

Dans le Sud, cinq familles ouvrent leurs portes: Karine Kilchoer à La Tour-de-Trême, Beat et Silvia Buchs à Bellegarde, Monika et Patrick Buchs à La Villette, Sonja et Olivier Moret à Vuadens et David et Louis-Michel Dévaud à Bouloz. Les intéressés sont priés de s’annoncer directement auprès des familles paysannes. Les…