Tribune libre

Fini l’apéritif pour les anciens

Ce lecteur regrette la fin d’une tradition pour les enseignants retraités bullois.

C’était une tradition à Bulle: au début juillet, à l’invitation de l’administration scolaire, un petit apéritif était offert à tous les enseignants. Ils étaient remerciés et félicités pour leur engagement et leur professionnalisme. Les enseignants sur le départ avaient droit à un petit mot spécial et même à un petit cadeau souvenir. Les retraités étaient de la partie. Ils avaient grand plaisir à revenir sur leur ancien lieu de travail et à échanger avec les collègues encore en place. Ces derniers étaient heureux de retrouver ceux qui les avaient accueillis et guidés à leur arrivée.

En 2020 et 2021, au début juillet, il n’y a pas eu d’apéritif, Covid oblige.

Nous sommes en…