Tribune libre

Des mesures de compensation, vraiment?

A propos de la prochaine votation sur le projet de réforme AVS 21.

Malgré plusieurs refus populaires, le Conseil fédéral revient à la charge avec la retraite à 65 ans pour les femmes. Il va essayer de faire passer la pilule avec ce qu’il appelle des «mesures de compensation». Son message explique: «L’expérience montre que des mesures bien conçues permettent de rallier au projet des personnes pourtant opposées par principe au relèvement de l’âge de la retraite des femmes.»

A bien regarder, les «mesures bien conçues» ne font pas le poids. Pire, elles ne compensent rien du tout. Le supplément prévu (entre 50 et 160 francs) ne sera versé qu’à une petite minorité de femmes (celles qui auront plus de 55 ans à l’entrée en vigueur de la réforme), et seules…