Tribune libre

Communications lacunaires

A propos du chantier de la nouvelle gare de Bulle.

Il y a quelques semaines en arrière, je veux me rendre à pied depuis la gare routière jusqu’au Cheval Blanc. Le passage sous-voie de la gare est barricadé. Le premier passage à niveau près de l’ancienne poste est fermé. Je fais le tour par le rond-point du jet d’eau et la rue de Vevey. Passage à niveau fermé également à la rue de Vevey. Même topo à la rue St-Denis, aucun moyen de passer. Je suis obligée de faire le détour par la rue de Montsalvens et la rue du Moléson.

A la gare routière, aucune information du fait qu’il n’y a aucune possibilité de se rendre dans la direction du début de la rue de Vevey de ce côté-là. La planification du chantier ainsi que l’information au client est désastreuse. Pourquoi ne pas…