Trois questions à... Nicolas Bard

Est-ce normal que cette quatrième édition ait connu une si faible affluence avec 74 partants?

Non. Je suis assez déçu. Par rapport au public, ce n’est pas énorme. Chez les coureurs, même en élites femmes et hommes, ils étaient peu. Je ne suis pas content de ça. La date est sans doute mauvaise. Beaucoup de gens sont en vacances, le Trail de Charmey nous concurrence et les inscriptions se sont ouvertes tardivement. C’est dommage pour ceux qui voulaient découvrir notre sport. Ça nous décrédibilise aussi, car on bloque quand même une partie du centre-ville.

Quelles sont les leçons à tirer pour l’an prochain?

Il faut faire plus de communication et organiser l’événement en mai, en juin ou en septembre. On est également passés d’une épreuve régionale à nationale. Des règlements de Swiss Cycling…