Trop étrusque pour être vrai

Suite de notre série culturelle de l’été consacrée aux faux et aux faussaires. Où l’on se souvient que même de prestigieuses institutions, comme le British Museum et le Metropolitan de New York, ont été trompées, en particulier par des antiquités étrusques.

ÉRIC BULLIARD

Pour le British Museum, c’était un manque. Le Louvre avait son Sarcophage des époux, exemple exceptionnel de sculpture étrusque. Rome aussi, au musée de Villa Giulia. Tous deux proviennent de la nécropole de Banditaccia, à Cerveteri, dans le Latium, un des plus importants sites étrusques. En cette seconde partie du XIXe siècle, le monde ne cesse de s’émerveiller à la découverte de cette civilisation pré-romaine.

Londres aussi veut son sarcophage. Ça tombe bien, on lui en propose un. Plus étonnant encore que les deux…