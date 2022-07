Un succès comme rarement au Giron des jeunesses glânoises

Bénie des dieux de la météo, la 30e édition de l’événement, organisée par la Jeunesse de Lussy, a rassemblé pas moins de 27 000 personnes.

JEAN GODEL

BILAN. Le 30e Giron des jeunesses de la Glâne, à Lussy, c’était d’abord un site, exceptionnel, sur les hauts du village. Une vue à couper le souffle sur Romont, le Mont-Blanc et le Moléson qui, il faut bien l’admettre, est encore plus majestueux vu de la Glâne… Les levers de lune de mercredi et jeudi soirs ont été, paraît-il, spectaculaires. Et le feu d’artifice de samedi soir a pu être vu loin à la ronde. Les jeunes (et bon nombre de leurs parents) ont eux aussi apprécié ces conditions, assurait hier, au téléphone, Romane Jolliet, la présidente (aphone) de la Société de jeunesse de Lussy, organisatrice de l’événement. Plus de 27 000…