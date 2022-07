Un succès dans le domaine de l’intégration

POLICE CANTONALE

Une première volée de trois apprentis a terminé sa formation au restaurant de la police cantonale à Granges-Paccot. C’est la société ORS, mandatée pour accueillir et intégrer les personnes du domaine de l’asile, qui s’occupe de l’exploitation du lieu. Trois apprentis d’origine afghane et somalienne ont obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle cet été. Un quatrième vient de terminer sa première année d’apprentissage. Cet automne, quatre personnes d’origine érythréenne et somalienne commenceront leur formation. Dans un communiqué, le canton se réjouit du succès de ce projet original.