Une dernière édition du festival Swing in the Wind

ESTAVAYER-LE-LAC

Le festival Swing in the Wind prendra une dernière fois possession des rues d’Estavayer-le-Lac ce soir, vendredi et samedi. Il s’agit de la 15e et dernière édition organisée par le comité actuel. Une quarantaine de prestations sont prévues sur six scènes gratuites et une payante. Le batteur français André Ceccarelli, la violoniste fribourgeoise Eva Slongo, l’organiste tessinois Frank Salis ou le pianiste fran- çais Alain Jean-Marie sont notamment au programme. Dans un communiqué, le comité explique mettre la clé sous le paillasson en raison de son âge.