Laure Mussilier aime sa ville de Romont, surtout lorsqu’elle est animée. Après avoir lancé avec Chantal Gurtmann le microcomptoir Tous aux Capus, la Glânoise propose samedi un nouveau rendez-vous: une guinguette à la tour à Boyer. «La fête du 1er Août se déroule chaque année à cet endroit et je me suis dit que ce serait sympathique de pouvoir bénéficier des installations pour organiser un événement, explique-t-elle. J’ai alors proposé l’idée au Conseil communal, qui l’a acceptée. La commune va ainsi installer la scène, les tables, le bar et les lumières dans les arbres une semaine plus tôt que d’ordinaire.»

Ainsi, samedi dès 19 h 30, les personnes intéressées auront l’occasion de danser grâce au trio Bödeli. Le groupe de La Villette proposera de la musique traditionnelle. «Il sera…