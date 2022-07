Vent, minima et déceptions au Meeting de la Gruyère

Le Meeting de la Gruyère a rassemblé quelque 500 athlètes.

A Bouleyres, le vent a favorisé et annulé des performances.

Parmi les déçus samedi à Bulle, la Romontoise Iris Caligiuri.

VALENTIN THIÉRY

ATHLÉTISME. La piste du stade de Bouleyres est réputée pour être rapide et magique. Le vent qui y souffle un solide allié. Pour certains athlètes samedi, le Meeting de la Gruyère était une possibilité en or de réaliser des minima leur permettant de participer aux championnats du monde U20 de Cali (Colombie) ou d’Europe de Munich (Allemagne). Pas étonnant donc que parmi les quelque 500 sportifs, on retrouvait trois sprinteuses du relais suisse de 4 x 100 mètres, venues chercher la limite pour la compétition continentale.

Dès les séries, Natacha Kouni (LC Zurich) et Salomé Kora (LC Brühl) ont réussi,…