Vers un extrait cantonal des poursuites

CANTON



Lors de sa séance du 28 juin, le Conseil d’Etat a autorisé la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) à mettre en consultation une modification de la loi d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. «Cette modification permettra aux offices des poursuites de chaque district de produire des extraits comprenant les poursuites et actes de défaut de biens du débiteur auprès de l’ensemble des offices du canton», explique la DSJS dans un communiqué. Cette modification légale concrétise une motion que le Grand Conseil avait acceptée à l’unanimité en mai 2021.