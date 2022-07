Vingt-huit ans de souvenirs aquatiques

Après vingt-huit ans de pratique et la fondation de sa propre école, le Tourain Nicolas Gremaud a fêté sa 900e plongée.

ANGIE DAFFLON

TÉMOIGNAGE. «Quand j’étais gamin, on allait voir la télé chez mon grand-père. On regardait Cousteau et ça me faisait rêver.» Le sourire aux lèvres et des anecdotes plein la tête, Nicolas Gremaud raconte ce souvenir peu après avoir réalisé sa 900e plongée.

Aujourd’hui moniteur, le Tourain confie que ses premières brasses subaquatiques n’ont pas été si évidentes. «C’était mon rêve, mais j’étais un peu trouillard dans la flotte.» Il saute malgré tout le pas en 1993, à la piscine du Schoenberg, après qu’une amie l’a inscrit à un cours avec le club des Têtards de Fribourg, aujourd’hui Frisub. Nicolas Gremaud se rappelle son épouse Marie-Dominique, alors…