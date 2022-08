«On ne fait rien de compliqué, mais on fait les choses bien»

Suite de notre série estivale à la Buvette du lac, à Gumefens, où Gaëlle Thürler a succédé à son papa Benoît avec son associé Nicolas Borcard. Ce duo plein d’idées et d’énergie vit la saison d’été à mille à l’heure. Mais avec un immense bonheur, très communicatif.



KARINE ALLEMANN

Leur moment préféré? Tôt le matin, quand ils déjeunent en famille, juste avant l’ouverture. Il y a Gaëlle Thürler, 29 ans, cogérante qui a succédé à son papa Benoît. Il est là aussi, avec sa compagne. Et puis il y a Nicolas Borcard, 36 ans, chef de cuisine et cogérant avec Gaëlle. Nicolas est «le fils adoptif de la famille», rigole son associée. Il faut dire que ces deux-là se connaissent depuis longtemps et cette ambiance amicale, conviviale et sympa, qu’ils donnent et appliquent à la Buvette du lac, au camping…