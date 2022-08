«Agir sans attendre» pour éviter une pénurie cet hiver

Groupe E a tenu vendredi matin une conférence de presse pour faire le point sur les possibles pénuries de gaz et d’électricité à venir. Le directeur général Jacques Mauron invite la population et les entreprises à réduire dès à présent leur consommation d’énergie.

ÉLODIE FESSLER

ÉNERGIE. «Cela fait des années que Groupe E et la branche tirent la sonnette d’alarme en termes de risques d’approvisionnement d’énergies. Nous ne pensions toutefois pas convoquer la presse si tôt pour parler de pénurie.» C’est par ces paroles que le directeur général de Groupe E Jacques Mauron a ouvert le point presse consacré à la problématique énergétique actuelle, qui s’est tenu hier à Granges-Paccot.

But de la présentation: revenir sur les causes d’une possible pénurie cet hiver, expliquer ce qui pourrait se…